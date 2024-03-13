В Екатеринбург прибыли гости из 34 стран мира. Причиной тому стал начавшийся Всемирный фестиваль молодежи. Региональный этап мероприятия стартовал 12 марта. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Средний Урал посетили молодые люди из Аргентины, Италии, Германии, Бразилии, Сербии, Иордании, Непала, Венесуэлы, Намибии, Конго, Эквадора и ряда других стран. Они задержатся в Екатеринбурге на четыре дня.
Официальное открытие мероприятия состоялось в «Синара-центре». В ближайшие несколько дней иностранцы познакомятся с уральской культурой. Они отправятся в путешествие на ретропоезде «Уральский экспресс», посетят Невьянск и Первоуральск, побывают на ярмарках и поучаствуют в зарядке с известными спортсменами. Также их ждут масленичные гуляния.