В Екатеринбург прибыли гости из 34 стран мира

Официальное открытие мероприятия состоялось в «Синара-центре». В ближайшие несколько дней иностранцы познакомятся с уральской культурой. Они отправятся в путешествие на ретропоезде «Уральский экспресс», посетят Невьянск и Первоуральск, побывают на ярмарках и поучаствуют в зарядке с известными спортсменами. Также их ждут масленичные гуляния.