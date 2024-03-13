Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году

«За последние 10 лет у нас отремонтировано 136 учреждений культуры на общую сумму 3,3 млрд рублей и 25 объектов культурного наследия на общую сумму 2,6 млрд рублей», — рассказала Ольга Бурова.
Замминитстра культуры Крыма напомнила, что завтра, 14 марта, состоится долгожданное открытие картинной галереи Айвазовского после ремонта и реставрации.
«В этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю планируется завершить ремонтно-реставрационные работы и открыть музей Пушкина в Гурзуфе».
Также, по словам заместителя министра культуры РК, впереди открытие Крымского художественного училища, которое переезжает из арендованного помещения в свое родное здание, которое полностью отреставрировано. Появились просторные мастерские, где ребята смогут готовить свои будущие работы.
Кроме того, сегодня активно работают уже отреставрированные учреждения.
В 2020 году масштабную реставрацию прошел дворец-музей Ласточкино гнездо.
«Сегодня в преддверии праздника Крымской весны там устроят флешмоб: растянут флаги Российской Федерации и Республики Крым», — рассказала Ольга Бурова.
В 2020 году была завершена и реставрация здания Дворянского собрания, которое теперь относится к Крымскому университету культуры, искусств и туризма.
«В 2021 году проведены работы в Симферопольском музыкальном училище. Здание ждало своего ремонта порядка 40 лет. Сегодня там самый большой виртуальный музыкальный зал, сделанный в рамках нацпроекта», — добавила Ольга Бурова.
В 2022 году после ремонта открылся Алуштинский историко-краеведческий музей, а в 2023 году — Крымский театр юного зрителя.