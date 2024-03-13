Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. В этом году в Крыму после ремонта и реставрационных работ планируется открыть три учреждения культуры. Об этом рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова.