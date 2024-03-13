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В Челябинске появится центр адаптивных видов спорта

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта, ФедералПресс. В Челябинске построят центр адаптивных видов спорта для горожан с врожденной или приобретенной инвалидностью, в том числе и для реабилитации бойцов и ветеранов СВО.

«Сейчас в столице региона уже разрабатывают план строительства будущего центра для адаптивных видов спорта. Здание будет современным и многофункциональным», — сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области изданию ГТРК «Южный Урал».

Министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб отметил, что такие спортивные комплексы позволят бойцам с ранениями вернуться к жизни и не замыкаться в себе.

В период реабилитации некоторые готовятся к соревнованиям — два южноуральских спортсмена сразятся за победу на чемпионате и Кубке России по армрестлингу.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в фонде «Защитники Отечества» прошло совещание по вопросу совершенствования организации оказания медпомощи ветеранам боевых действий, участникам СВО, включая проведение углубленной диспансеризации.