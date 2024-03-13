В Челябинске появится центр адаптивных видов спорта

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта, ФедералПресс. В Челябинске построят центр адаптивных видов спорта для горожан с врожденной или приобретенной инвалидностью, в том числе и для реабилитации бойцов и ветеранов СВО.