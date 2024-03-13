Поедание блинов на скорость и частушечные бои: как жители Новосибирска празднуют Масленицу

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило организованы фотозоны с самоваром, коромыслом, печкой и другими уютными деталями русской избы, где можно сделать атмосферные семейные снимки. Также всей семьёй можно поучаствовать в масленичных забавах, например метании гигантских блинов, посмотреть спектакль для детей и взрослых, показательные кормления животных.