Депутат призвал включиться в борьбу с насваем, который употребляют даже школьники

«К сожалению, если раньше его употребляло только взрослое поколение, сейчас этим увлекаются молодые люди, даже девушки. Их количество растет с каждым годом. Кроме того, эта негативная привычка стала нормой даже среди спортсменов, на которые возлагает свои надежды страна. По некоторым данным, более 10 процентов населения потребляют насвай. Самое опасное — это то, что неизвестно, какие ядовитые вещества в нем содержатся. Как правило, в нем содержатся химические вещества, известь, зола саксаула, можжевельника и луговых деревьев. Кроме того, добавляют куриный помет, верблюжий навоз».