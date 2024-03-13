Крымчане стали чаще жаловаться на работу маркетплейсов

«В 2023 году к нам поступило 3311 письменных обращений. Это на 2% меньше, чем в 2022 году, и на 23% меньше, чем в 2021 году. Большая часть нарушений (60%) — отсутствие информации о товарах, работах и услугах», — говорит представитель Роспотребнадзора.