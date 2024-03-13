На набережной Камы появится «Закамская Атлантида»

В 2024 году в Кировском районе Перми начнется реализация трех приоритетных районных проектов: «Закамская Атлантида», «Зеленое ядро» и «Молодежь активная».
Приоритетный проект «Закамская Атлантида» включает создание нескольких экскурсионных маршрутов: историко-культурного, экологического, познавательного, детского и семейного, а также развитие мест для проведения массовых мероприятий: дачи Синакевича, обновленной набережной Камы, парка «Счастье есть».
Проект «Зеленое ядро» предусматривает организацию детской площадки в микрорайоне Налимиха, памп-трека на улице Маршала Рыбалко, обустройство скверов на улицах Воронежская, Пензенская, Адмирала Ушакова и спортивного объекта в микрорайоне Водники.
В рамках проекта «Молодежь активная» будут созданы центры для самореализации молодых жителей Кировского района.
— Очень правильно, что в Кировском районе хотят зайти с мероприятиями и привлечь людей на реконструированную набережную. Такие объекты должны жить и радовать людей, выполнять объединяющую роль. Поддерживаю и желание благоустроить общественные территории. В районе много зелени, река, красивая природа — нужно грамотно это использовать в интересах граждан, благоустраивать парки и скверы, безусловно, с учетом экологических моментов, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.