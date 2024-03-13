На набережной Камы появится «Закамская Атлантида»

— Очень правильно, что в Кировском районе хотят зайти с мероприятиями и привлечь людей на реконструированную набережную. Такие объекты должны жить и радовать людей, выполнять объединяющую роль. Поддерживаю и желание благоустроить общественные территории. В районе много зелени, река, красивая природа — нужно грамотно это использовать в интересах граждан, благоустраивать парки и скверы, безусловно, с учетом экологических моментов, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.