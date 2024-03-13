В Узбекистане проблему очередей в поликлиниках решат с помощью обновленной электронной системы

По данным пресс-службы Минздрава, в столичной поликлинике № 7 Мирзо-Улугбекского района накануне в качестве пилотного проекта запустили обновленную систему «Электронная поликлиника». Она также включает в себя систему «Электронный рецепт». Это обеспечит формирование статистических данных в режиме реального времени и надежную защиту персональных данных пациентов.