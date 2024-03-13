В Узбекистане проблему очередей в поликлиниках решат с помощью обновленной электронной системы

По данным пресс-службы Минздрава, в столичной поликлинике № 7 Мирзо-Улугбекского района накануне в качестве пилотного проекта запустили обновленную систему «Электронная поликлиника». Она также включает в себя систему «Электронный рецепт». Это обеспечит формирование статистических данных в режиме реального времени и надежную защиту персональных данных пациентов.
Отмечается, что благодаря внедрению системы «Электронная поликлиника» время ожидания очереди на прием к врачу сократилось до 10 минут. До внедрения онлайн-регистрации приходилось ждать по 40 минут.
Кроме того, новая система позволила отменить 28 видов бланков и формуляров за счет автоматического формирования отчетности. Появилась возможность хранить медицинскую информацию в электронном виде. Новую систему интегрировали с платформами Государственным центром персонализации, Минздрава и электронного правительства.
Еще одним новшеством стала программа распознавания лиц. Благодаря этому у пациентов пропала необходимость разбираться с большим количеством документов и справок, теперь они могут ознакомиться со своей медкартой удаленно.