Свердловским школам выделят 90 млн рублей на создание медклассов

Всего на эти цели из областного бюджета направят 90 миллионов рублей. Конкурсный отбор проводится до 26 марта.
Проект «Медицинские классы в Свердловской области» ранее был создан по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Это сделали в рамках комплексной программы по обеспечению медорганизаций региона квалифицированными кадрами, рассчитанной на 2023−2025 годы.
Образовательные организации в рамках проекта получают дополнительное финансирование из бюджета региона для оснащения классов с целью повышения квалификации педагогов и углублённого изучения профильных естественно-научных предметов. Объем выделяемых средств может достигать на каждую школу 9 миллионов рублей.
В 2023 году такое финансирование получили 10 школ. Они уже реализовали свои проекты.