На Дону в марте выберут объекты для благоустройства

Он напомнил, что Ростовская область входит в список регионов-лидеров по количеству жителей, подключившихся к голосованию. При этом число голосующих постоянно растет. В прошлом году в голосовании приняло участие свыше 480 тысяч дончан. Такая активность позволила включить в программу благоустройства этого года множество парков и скверов. Также к проекту традиционно подключается большое количество волонтеров. В прошлом году их было более 2700 человек.