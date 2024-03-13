На Дону в марте выберут объекты для благоустройства

В Ростовской области в середине марта стартует региональный этап национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России. Жители Донского края старше 14 лет смогут проголосовать за объекты благоустройства, расположенные в Азове, Батайске, Гуково, Новошахтинске, Таганроге и других городах.
Как отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Городская среда», депутат донского парламента Ашот Хбликян, во время прошлых голосований жители региона, как правило, голосовали за самые востребованные общественные пространства.
— Такое голосование за три года позволило безошибочно выбирать общественные пространства, которые очень востребованы жителями, а расположенные на них пешеходные дорожки, лавочки, тренажеры и детские площадки — никогда не пустуют. Приглашаю жителей Дона вновь сделать свой выбор и проголосовать за общественные пространства, которые впоследствии преобразятся, — поделился Ашот Хбликян.
Он напомнил, что Ростовская область входит в список регионов-лидеров по количеству жителей, подключившихся к голосованию. При этом число голосующих постоянно растет. В прошлом году в голосовании приняло участие свыше 480 тысяч дончан. Такая активность позволила включить в программу благоустройства этого года множество парков и скверов. Также к проекту традиционно подключается большое количество волонтеров. В прошлом году их было более 2700 человек.
Ожидается, что во время мартовского голосования добровольцы будут работать на множестве стоек. Волонтеры будут знакомить всех желающих с объектами, помогать проходить регистрацию и голосовать. Адреса с такими пунктами голосования можно найти на сайте национальных проектов.