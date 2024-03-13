Петербуржцам объяснили, зачем рабочие посыпают асфальт и тающий лед

Жители Петербурга заметили, как дорожники посыпают тротуары чем-то, похожим на соль, во Фрунзенском районе в среду, 13 марта. Прохожие задались вопросом, зачем это делать, если лед и так почти растаял. В «Центре» пояснили, что этот вид работ позволяет ускорить сколку льда.