Петербуржцам объяснили, зачем рабочие посыпают асфальт и тающий лед

Даже с приходом весны лед на обочинах посыпают противогололедным средством, чтобы его легче было сколоть. Такое объяснение дали «Фонтанке» в ГУДП «Центр».
Жители Петербурга заметили, как дорожники посыпают тротуары чем-то, похожим на соль, во Фрунзенском районе в среду, 13 марта. Прохожие задались вопросом, зачем это делать, если лед и так почти растаял. В «Центре» пояснили, что этот вид работ позволяет ускорить сколку льда.
«В лотковой зоне монолитный нарост льда, сколоть его просто вручную очень сложно. В этом случае специалисты ручной уборки предварительно посыпают ледяной нарост противогололедным материалом для того, чтобы структура льда стала пористой и ее легче было скалывать», — уточнили на предприятии.
Тем временем в центре города уже вовсю борются с пылью. Пока что в проигравших — автомобили местных жителей.