Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге. Метеоусловия в городе на Неве ухудшатся 14 марта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— По информации Росгидрометцентра, с 15:00 часов 14 марта до 09:00 часов 15 марта в Северной столице объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с усилением юго-западного ветра, — уточнили в городском правительстве.
Метеорологи добавили, что порывы воздушной стихии могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Петербуржцам напомнили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Поэтому в этот период местным жителям следует воздержаться от поездок на авто, ведь есть риск попасть в дорожное происшествие, а пешеходам — проявить осторожность на прогулках по весеннему, но еще холодному городу.
К слову, накануне в Петербурге была теплая погода, а небо радовало горожан не только непривычным голубым цветом, но и редким оптическим явлением — солнечным гало.