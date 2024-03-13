Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за сильного ветра

Метеорологи добавили, что порывы воздушной стихии могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Петербуржцам напомнили, что желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Поэтому в этот период местным жителям следует воздержаться от поездок на авто, ведь есть риск попасть в дорожное происшествие, а пешеходам — проявить осторожность на прогулках по весеннему, но еще холодному городу.