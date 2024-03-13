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Светофор на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей отключат 14 марта

14 марта планируют временно отключить светофор на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей. Об этом предупредили в городском управлении транспорта.

Оборудование не будет работать четыре часа, отключат светофор в 10 часов, а возобновят его работу лишь в 14 часов. Как и предыдущих случаях, работу оборудования ограничат из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы.

А воронежским водителям напоминают, что при неработающем светофоре необходимо руководствоваться указаниями дорожных знаков.

Накануне, 12 марта, воронежские власти сообщили о вероятном появлении новых стационарных камер фиксации нарушений на левом берегу.

Если технические возможности будут позволят, то оборудование установят на перекрестке улицы Димитрова и Ленинского проспекта, а также на пересечении улиц Ростовской и Волго-Донской.