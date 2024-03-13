Ситуацию с ребенком с СМА из Екатеринбурга вынесут на совет по правам человека при президенте

Напомним, недавно родители Миши Бахтина выиграли суд у министерства здравоохранения региона. Теперь чиновники обязаны обеспечить мальчика необходимым ему лекарством. В середине февраля отец ребенка Дмитрий выходил на пикет к уральскому полпредству. Из-за этого мужчину забрали в полицию, а затем назначили ему штраф.
Как рассказала Яна Бахтина, сегодня она вышла на одиночный пикет к администрации свердловского губернатора. Она простояла там полдня, но никто из чиновников к ней так и не вышел. Встретиться удалось только с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.
«По результатам встречи она взяла на себя ответственность разобраться в ситуации с Мишей в кратчайшие сроки и помочь ребенку с обеспечением лекарственным препаратом, несмотря на все доводы, которые говорят врачи», — рассказала Накануне.RU Яна Бахтина.
Она добавила, что ситуацию с ее сыном будут выносить на совет по правам человека при президенте России. Когда может состояться такое обсуждение, пока неизвестно.
Напомним, ранее отец ребенка с СМА из Екатеринбурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Дмитрий Бахтин потребовал возбудить уголовные дела против медиков.