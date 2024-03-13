Ситуацию с ребенком с СМА из Екатеринбурга вынесут на совет по правам человека при президенте

Как рассказала Яна Бахтина, сегодня она вышла на одиночный пикет к администрации свердловского губернатора. Она простояла там полдня, но никто из чиновников к ней так и не вышел. Встретиться удалось только с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.