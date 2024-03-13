Путина назвали человеком, набирающим больше всего лайков в России

Большинство пользователей соцсетей (61%) указали Владимира Путина. Также его отмечали 69% респондентов с высшим образованием, среди остальных эта доля оказалась ниже и достигла 57%. В группе тех, кто может позволить себе вещи длительного пользования (телевизоры, холодильники, компьютеры и т. п. ), Путина упоминали 66% респондентов, а в менее благополучной — 47%.