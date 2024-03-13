Путина назвали человеком, набирающим больше всего лайков в России

Специалисты Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН попросили россиян назвать одного реального человека, который, по их мнению, набирает больше всего лайков в стране. Открытый вопрос звучал так: «Кого Вы считаете самой узнаваемой, популярной и набирающей больше всех лайков фигурой на территории России?».
Большинство пользователей соцсетей (61%) указали Владимира Путина. Также его отмечали 69% респондентов с высшим образованием, среди остальных эта доля оказалась ниже и достигла 57%. В группе тех, кто может позволить себе вещи длительного пользования (телевизоры, холодильники, компьютеры
На втором месте по популярности с 5% ответов занял рэпер Баста. Также среди упомянутых фигур были Шаман, Егор Крид и Илон Маск (по 3%). Оксану Самойлову, Ольгу Бузову и Клаву Коку выбрали по 2% пользователей. Россияне также указывали Филиппа Киркорова, Эльвиру Набиуллину и Такера Карлсона — они набрали менее 2%.
Всероссийский опрос был проведен с 29 февраля по 6 марта на сертифицированной интернет-панели респондентов. Объем выборки составил 500 человек из 67 регионов Российской Федерации. Статистическая погрешность (ошибка выборки) без учета систематических смещений составляет 5,5%.