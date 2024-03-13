Волгоградцев ждет потепление к концу недели

Настоящая весна пока не торопится в Волгоградскую область. Днем светит солнце, которое на самом деле обманчивое. Температура воздуха не слишком высокая, вдобавок дует холодный ветер. Однако к концу недели погода принесет долгожданное потепление.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, ночью 14 марта сохранится мороз, столбики термометров будут показывать по области −2…-7º, при прояснениях до −11º, в Волгограде −4…-6º. Днем в четверг в районах будет +1…+6º, в областном центре +3…+5º. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с, местами ожидаются порывы до 15−18 м/с. Прогнозируется гололедица.
Особенно не изменится погода и в пятницу. По области в ночь на 15 марта будет −1…-6º при прояснениях до −10º, днем +2…+7º. В Волгограде в ночные часы −3…-5º, днем +3…+5º.
Зато в субботу станет немного теплее. Ночью в районах региона будет 0…-5º, днем 16 марта +4…+9º. В Волгограде −2…-4º ночью и +6…+8º днем. Осадки не прогнозируются.