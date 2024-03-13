Волгоградцев ждет потепление к концу недели

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, ночью 14 марта сохранится мороз, столбики термометров будут показывать по области −2…-7º, при прояснениях до −11º, в Волгограде −4…-6º. Днем в четверг в районах будет +1…+6º, в областном центре +3…+5º. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с, местами ожидаются порывы до 15−18 м/с. Прогнозируется гололедица.