В Казани приступили к благоустройству сквера Котельникова

В среду, 13 марта, в Казани приступили к благоустройству сквера имени известного советского и российского ученого Владимира Котельникова. Общественное пространство приведут в порядок к саммиту БРИКС.
Сквер находится в центре города, между улицами Карла Маркса и Максима Горького. Здесь заменят изношенные дорожные покрытия, установят новые скамейки, урны, ограждения и освещение. Аварийные деревья спилят, а разросшиеся — кронируют, передает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее парки вдоль реки Казанка не включили в программу благоустройства.