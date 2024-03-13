Самара 15 марта присоединится к автопробегу в честь Юрия Гагарина

В честь 90-летия со дня рождения первого космонавта в России организовали автопробег «Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!». И 15 марта он приедет в Самару. Организаторы проекта — Ассоциация музеев космонавтики России и фонд «Русские витязи». Автопробег проедет по 15 городам, где Юрий Гагарин жил и работал, а его протяженность составит более 7000 километров.