Самара 15 марта присоединится к автопробегу в честь Юрия Гагарина

В честь 90-летия со дня рождения первого космонавта в России организовали автопробег «Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!». И 15 марта он приедет в Самару. Организаторы проекта — Ассоциация музеев космонавтики России и фонд «Русские витязи». Автопробег проедет по 15 городам, где Юрий Гагарин жил и работал, а его протяженность составит более 7000 километров.
Автопробег по России уже стартовал. Сегодня, 13 марта, он проходит в Ульяновске. Завтра отправится в Саратов, а в пятницу, 15 марта, приедет в Самару.
В честь этого запланировано несколько памятных мероприятий. В 10.00 они начнутся в музее РКЦ «Прогресс», в 13.30 — в Самарском университете имени Королева, и в 15.30 — в музейно-выставочном центре «Самара Космическая».