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Синоптики рассказали, когда в Татарстан придет настоящая весна

Первая декада марта выдалась в регионе аномально теплой.
Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 70% 757 мм рт. ст. +11°

О том, когда в Татарстане придет настоящая весна, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Первая декада марта выдалась в регионе аномально теплой. В ближайшие дни температура воздуха прогнозируется близкой к норме. По словам метеоролога, норма для начала первого месяца весны — около минус 7 градусов. В конце месяца температура перевалит за нулевую отметку, но ждать активного таяния снега не стоит.

«Характер погоды не способствует этому. В дневные часы температура будет положительной, и можно будет почувствовать первое дыхание весны. В то же время, согласно актуальному долгосрочному прогнозу, температура воздуха в марте должна быть ниже климатической нормы», — отметил Аухадеев.

Напомним, 132 участка дорог в Татарстане оказались в зоне риска из-за подтопления.