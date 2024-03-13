Синоптики рассказали, когда в Татарстан придет настоящая весна

«Характер погоды не способствует этому. В дневные часы температура будет положительной, и можно будет почувствовать первое дыхание весны. В то же время, согласно актуальному долгосрочному прогнозу, температура воздуха в марте должна быть ниже климатической нормы», — отметил Аухадеев.