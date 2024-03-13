Синоптики рассказали, когда в Татарстан придет настоящая весна

О том, когда в Татарстане придет настоящая весна, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
Первая декада марта выдалась в регионе аномально теплой. В ближайшие дни температура воздуха прогнозируется близкой к норме. По словам метеоролога, норма для начала первого месяца весны — около минус 7 градусов. В конце месяца температура перевалит за нулевую отметку, но ждать активного таяния снега не стоит.
«Характер погоды не способствует этому. В дневные часы температура будет положительной, и можно будет почувствовать первое дыхание весны. В то же время, согласно актуальному долгосрочному прогнозу, температура воздуха в марте должна быть ниже климатической нормы», — отметил Аухадеев.
Напомним, 132 участка дорог в Татарстане оказались в зоне риска из-за подтопления.