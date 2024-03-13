В Калининграде начали продавать свежую корюшку

В 2023 году в регионе выловили всего 50 тонн корюшки, это в три-четыре раза меньше, чем обычно. По мнению экспертов, сокращение произошло из-за погоды — весна была прохладной и затяжной. Рыбаки предложили ввести мораторий на пять лет на добычу корюшки в реках Калининградской области. Однако запрет не стали устанавливать.