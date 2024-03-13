В Калининграде начали продавать свежую корюшку

Как поясняют продавцы, рыбу пока вылавливают небольшими партиями. «Первая корюшка всегда дорогая, поставки нестабильные. Более крупные партии мы ожидаем во второй половине месяца, когда начнётся промысел. На вылов влияет много факторов, поэтому нельзя прогнозировать, как сильно снизятся цены и когда», — рассказал корреспонденту Калининград.Ru продавец в рыбном павильоне.
Корюшка обитает в Балтийском море и заходит на нерест в реки и заливы. Массовый вылов рыбы начинается в марте-апреле и продолжается около трёх недель.
В промышленном масштабе корюшку добывают в Куршском заливе. Также она активно заходит в Преголю. Весной десятки калининградцев рыбачат у Музея Мирового океана и эстакадного моста.
В 2023 году в регионе выловили всего 50 тонн корюшки, это в три-четыре раза меньше, чем обычно. По мнению экспертов, сокращение произошло из-за погоды — весна была прохладной и затяжной. Рыбаки предложили ввести мораторий на пять лет на добычу корюшки в реках Калининградской области. Однако запрет не стали устанавливать.