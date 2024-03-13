Главные масленичные гулянья пройдут в Уфе 16 марта на площади Ленина

На масленичных гуляньях гостей праздника ждут семь интерактивных площадок — по дням масленичной недели. В организации мероприятий на площадке «Заигрыш» примут участие работники культуры и молодежной политики Ленинского района Уфы.



В программе: скоморохи и народные герои, творческие мастер-классы, хоровод и национальные виды спорта, площадки ремесленников Уфы и республики, конкурс на лучший самовар, самый вкусный блин и уфимский чайный рецепт, блины, веселые игры, конкурсы, большая концертная программа с участием уфимских коллективов и артистов.



Мероприятие проводится в рамках всероссийского семейного проекта «Всей семьей».