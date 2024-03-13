Утверждён новый список категорий работников для стажировок по «Болашак»

В рамках cтратегии развития стипендии «Болашак» на 2024−2026 годы подготовка и переподготовка кадров проводится по заявкам госорганов..
В список включены следующие категории:
- инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса;
- педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;
- медицинские работники;
- государственные служащие;
- работники средств массовой информации;
- работники сферы культуры, туризма и спорта;
- судьи и работники судов.
Длительность стажировок составляет от одного до 12 месяцев. Стажировку можно пройти в ведущих университетах, научно-исследовательских центрах, отраслевых организациях более 40 стран..
Требования к претендентам на прохождение стажировки:
- наличие безусловного приглашения (за исключением финансовых условий) принимающей на стажировку зарубежной организации;
- общий стаж работы не менее трёх лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов непрерывно последние 12 месяцев;
- наличие действительного официального сертификата о сдаче экзамена по КАЗТЕСТ с результатом не менее уровня В1;
— IELTS: 5.0 из 9.0; TOEFL: IBT 35 из 120, PBT/ ITP 417 из 677, DET 75 и выше.
Стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.