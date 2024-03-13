В Краснодарском крае клонировали корову

Его произвели от коровы с рекордными показателями надоев.
Ученые в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, ветеринарии, зоотехники и инженерии ранее много лет работали над клонированием крупного рогатого скота. Первые результаты были достигнуты в сентябре 2022 года, когда удалось получить эмбрион клона с помощью технологии Handmade Cloning.
Самым сложным для ученых стало добиться жизнеспособности особи и успешного ее вынашивания суррогатной матерью. На данный момент теленок находится под наблюдением специалистов и чувствует себя хорошо. Для подтверждения успешного клонирования ученые провели генетический анализ, чтобы удостовериться в полном совпадении генома особи-донора и клона.
Стоит отметить, что благодаря клонированию можно будет получить популяцию максимально продуктивных и генетически ценных животных, дающих наибольшее количество молока или мяса, устойчивых к инфекциям и неблагоприятным факторам окружающей среды.