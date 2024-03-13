В Краснодарском крае клонировали корову

Самым сложным для ученых стало добиться жизнеспособности особи и успешного ее вынашивания суррогатной матерью. На данный момент теленок находится под наблюдением специалистов и чувствует себя хорошо. Для подтверждения успешного клонирования ученые провели генетический анализ, чтобы удостовериться в полном совпадении генома особи-донора и клона.