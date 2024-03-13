В Башкирии понизили уровни водохранилищ для подготовки к паводку

Как сообщили в минэкологии Башкирии, также проведено опорожнение водохранилищ 3 и 4 классов. К 22 марта будут проведены маршрутные снегомерные съемки на водосборных площадях десяти водохранилищ: Юмагузинское, Туймазинское, Ермекеевское, Шаранское, Таналыкское, Акъярское, Бузавлыкское, Юшатырское, Куюргазинское, а также на реке реке Худолаз в Сибае.
«Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения негативного воздействия паводковых вод в прошлом году расчищены русла рек в Аургазинском, Миякинском, Уфимском районах, капитально отремонтированы 4 гидротехнических сооружения в Белебеевском, Хайбуллинском, Федоровском, Благоварском районах, выполнены берегоукрепительные работы в Мечетлинском районе», — заявили в ведомстве.
Напомним, в этом году половодье обещает быть выше средних многолетних значений. В республике начали работы по чернению льда и взрывные работы на реке Белой.