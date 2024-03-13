В Башкирии понизили уровни водохранилищ для подготовки к паводку

Как сообщили в минэкологии Башкирии, также проведено опорожнение водохранилищ 3 и 4 классов. К 22 марта будут проведены маршрутные снегомерные съемки на водосборных площадях десяти водохранилищ: Юмагузинское, Туймазинское, Ермекеевское, Шаранское, Таналыкское, Акъярское, Бузавлыкское, Юшатырское, Куюргазинское, а также на реке реке Худолаз в Сибае.