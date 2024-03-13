Несколько дорог закрыли в Карагандинской области из-за непогоды

С 16:30 по Карагандинской области, в связи с ухудшением погодных условий (боковой ветер, снег, низовая метель, ограничение видимости до 100м) вводится ограничение движения для общественных и грузовых транспортных средств на а/д:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской обл. -ПВП Темиртау

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426−1445, уч. ПВП Темиртау-г. Темиртау

3. «Екатеринбург-Алматы» км. 1505−1610, уч. п. Новостройка-п. Аксу-Аюлы.

4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1292−1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр. Карагандинской области.