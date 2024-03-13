Расставание как хеппи-энд. Фильм «Фрау» выходит в широкий прокат

Автор драмы, комедии «Фрау» (18+) — режиссёр и сценарист с пермскими корнями Любовь Мульменко. В преддверии выхода её ленты состоялся спецпоказ в пермском «Кристалл-центре».
О том, почему «Фрау» снимали в Перми, мог ли финал фильма быть другим и ждать ли его продолжения, рассказала Любовь Мульменко после демонстрации своей картины.
Полярные миры
При обсуждении фильма пермяки называли новую работу Мульменко интересной, захватывающей и в то же время очень камерной, домашней, интимной. Близкой к самым сокровенным мыслям каждого об одиночестве и любви.
Главные герои «Фрау» — совершенно разные люди. Ваня (Вадик Королёв) работает продавцом в магазине «Охотник и рыболов», живёт в оставшейся от бабушки хрущёвке, воображает себя героем средневековых легенд и мечтает найти свою «фрау», как он называет всех женщин. Кристина (Лиза Янковская) — балерина театра оперы и балета, выросла в классической женской семье (она, мама и бабушка) и находится в бесперспективных отношениях с глубоко женатым врачом Гришей. Окунаться в романтическое прошлое в отличие от Вани Кристина абсолютно не жаждет. Однако у двух этих непохожих людей есть общее — страх одиночества и идея создать семью.
«Герои пришли в жизнь друг друга, сделали друг друга лучше — и в финале расстались. А мог быть у вашего фильма хеппи-энд?» — спросил режиссёра один из зрителей.
«Мне-то кажется, что лучше они стали не когда съехались и начали жить вместе, а когда друг от друга отстали. Это и есть хеппи-энд. То есть наш фильм о расставании как хеппи-энде. Иногда очень правильно бывает вовремя разойтись», — ответила Любовь Мульменко.
Сталкивать полярные миры, признаётся она, всегда любопытно. Так, в фильме показана свадьба подруги Кристины, тоже балерины (её играет прима Пермского балета Полина Ланцева-Булдакова), которая выходит замуж за десантника. Ваня говорит на ухо Кристине: «Смотри, солдат и балерина. Как в мультике!» Оказывается, в сценарии был эпизод, который потом с целью сокращения экранного времени пришлось выбросить.
«Эпизод такой: пока Кристина мучается в “Шарманке” с Гришей и его друзьями, Ваня сидит, как зайчик трезвый, дома и смотрит на ноутбуке мультфильм “Стойкий оловянный солдатик”. А там Солдат и несчастная Балерина, которую мучает Гоблин. И Ваня залипает в мультик, очевидно, думая о Кристине», — поясняет Любовь.
Что же до интриги, останутся или нет вместе Кристина и Ваня, то режиссёр изначально не хотела создавать её в картине. Интрига, по её мнению, здесь в том, как именно произойдёт распад заведомо обречённой пары.
«Не думаю, что возник бы бог весть какой саспенс, если бы я решила поиграть и дала главным героям, как советовала продюсер, какую-то надежду, — считает она. — Нет, я оставила всё очень близко к рассказу, который написала ещё в 2015 г. и который послужил основой этого фильма».
Пермь без вариантов
Окончив ПГУ по специальности «журналистика», Люба Мульменко несколько лет работала в пермских СМИ. Сегодня она в числе известных российских сценаристов. В этом качестве сотрудничала с режиссёрами Натальей Мещаниновой («Комбинат “Надежда”), Оксаной Бычковой (“Ещё один год” и “Взрослые люди”), Нигиной Сайфуллаевой (“Верность”). Участвовала в написаниии диалогов для фильмов “Разжимая кулаки” и “Купе номер шесть”, ставших призёрами Каннского фестиваля.
А потом начала снимать сама. Её фильм «Дунай» (2021 г.) получил премию как лучший полнометражный игровой дебют на «Кинотавре».
Удостоился наград уже и фильм «Фрау». На фестивале актуального российского кино «Маяк» он взял призы в номинациях «Лучшая женская роль» (Лиза Янковская) и «Лучший сценарий».
«У меня есть подруга-режиссёр, которая, когда заказывает сценарий, просит, чтобы действие происходило в каком-нибудь приятном месте. Имеется в виду место, где тепло, солнечно. Берег моря, например. А мне приятно было снимать в Перми. Другие варианты я даже не рассматривала», — рассказывала Мульменко на встрече со зрителями, отвечая на вопрос, были ли у Перми в этом плане конкуренты.
И действительно: где ещё найдёшь такие горы, леса, реки (это важно, ведь Ваня — заядлый походник) в непосредственной близости от мегаполиса? Да и Кристине-балерине есть где танцевать в нашем городе. В картине вообще много знаковых пермских мест: театр оперы и балета, набережная Камы, улица Сибирская, госуниверситет.
Кстати, начиная встречу, Любовь пообещала автору лучшего вопроса вручить приз. И лучшим оказался именно этот — про выбор места съёмок. Афишу «Фрау» с автографом режиссёра получила девушка по имени Мария. Фильм ей очень понравился.
«Я соскучился быть один»
Пермь — родной город не только Мульменко, но и Вадика Королёва, исполнителя роли Вани. Вадик (именно так он значится в титрах и на афише фильма) — не профессиональный актёр. Окончил юрфак Пермского университета, работал в прокуратуре. Но главным в его жизни со школьных лет была музыка. В 2012 г. он создал российскую инди-поп-группу OQJAV, лидером которой является и сегодня.
До «Фрау» Королёв успел сняться в фильме «Город уснул», в третьем сезоне сериала «Содержанки» и даже сыграл главную роль вместе с Викторией Исаковой в «Человеке из Подольска». А в роли Вани Любовь Мульменко сначала видела Юру Борисова. Он прочитал сценарий, снялся в тизере для питчинга, но в какой-то момент отказался: сказал, что недостаточно чувствует своего персонажа. И Ваней стал Вадик Королёв.
Вопросов, связанных с его героем, странным рыцарем с букетом васильков и топориком для безопасности, у зрителей спецпоказа было больше всего.
«В конце фильма Иван оставляет Кристине записку с поразительной фразой: “Я соскучился быть один”. Как она появилась у вас?» — спросили Мульменко.
«Диалоги в фильме не совсем документальные. Есть несколько сцен, приправленных цитатами из жизни. Но в целом разговоры, реплики — выдуманные, — сказала она. — И эта реплика из записки очень платоновская. Ваню я писала, вдохновляясь в том числе персонажами Андрея Платонова».
Большую часть фильма зал дружно смеялся. И над злоключениями оловянного солдатика Вани, и над узнаваемыми житейскими ситуациями, и над меткостью фраз. Этому сценарист и режиссёр была очень рада. По её словам, когда зрители начинают смеяться — успокаиваешься и думаешь, что всё будет хорошо. Ведь общее чувство юмора — это почти всегда ключ к успеху.
Что же касается близости с героями своего фильма, то Любовь призналась, что её герои разговаривают в основном, как она. И шутят в основном так же.
«Думаю, что с Кристиной у меня всё-таки больше общего. Хотя и Коляна (девушку Надю, с которой работает Ваня. — Ред.) могу понять частично: я как раз из тех, кто умеет развести костёр. Но разговариваю, правда, побольше, чем Колян», — вставила она с улыбкой.
А вот на вопрос о продолжении «Фрау» ответила, что писать сиквел не планирует. Но пофантазировать на эту тему не против.