Расставание как хеппи-энд. Фильм «Фрау» выходит в широкий прокат

Главные герои «Фрау» — совершенно разные люди. Ваня (Вадик Королёв) работает продавцом в магазине «Охотник и рыболов», живёт в оставшейся от бабушки хрущёвке, воображает себя героем средневековых легенд и мечтает найти свою «фрау», как он называет всех женщин. Кристина (Лиза Янковская) — балерина театра оперы и балета, выросла в классической женской семье (она, мама и бабушка) и находится в бесперспективных отношениях с глубоко женатым врачом Гришей. Окунаться в романтическое прошлое в отличие от Вани Кристина абсолютно не жаждет. Однако у двух этих непохожих людей есть общее — страх одиночества и идея создать семью.