Жителю Ташкента дали 15 суток за прогулку голышом

Чиланзарский районный суд по уголовным делам приговорил 47-летнего жителя столицы к 15 суткам заключения за ночную прогулку голышом. Также он должен будет заплатить штрафу в размере 3,4 миллиона сумов.
Напомним, что 10 марта текущего года примерно в два часа ночи на 16-м квартале Чиланзара мужчина без одежды, находясь под воздействием алкоголя, подходил к гражданам и танцевал перед ними.
Мужчину признали виновным по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.