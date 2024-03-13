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Жителю Ташкента дали 15 суток за прогулку голышом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте арестовали на 15 суток мужчину, который разгуливал ночью в состоянии алкогольного опьянения без одежды, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Чиланзарский районный суд по уголовным делам приговорил 47-летнего жителя столицы к 15 суткам заключения за ночную прогулку голышом. Также он должен будет заплатить штрафу в размере 3,4 миллиона сумов.

Напомним, что 10 марта текущего года примерно в два часа ночи на 16-м квартале Чиланзара мужчина без одежды, находясь под воздействием алкоголя, подходил к гражданам и танцевал перед ними.

Мужчину признали виновным по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.