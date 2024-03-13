Землетрясения в Алматы: куда обращаться при обнаружении повреждений

Все материалы районных комиссий аккумулируются в Управлении городского планирования и урбанистики Алматы, затем направляются в Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА). В свою очередь специалисты института дают заключение о причинах и степени повреждения того или иного объекта.