Памятник покровителям семьи установят в Челябинске

Христорождественский храм строят в Челябинске с 2014 года. Новый кафедральный собор будет самой большой православной церковью региона. В конце февраля туда привезли первые иконы. Собор сможет вместить одновременно до 3500 прихожан: 3000 человек в основном храме Рождества Христова и 500 — в нижнем.