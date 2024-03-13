Памятник покровителям семьи установят в Челябинске

Установить памятник епархии предложили власти Челябинска. Глава Калининского района Владимир Шамне пообещал благоустроить весь сквер: поставить фонари, скамейки, оборудовать фотозону. Скульптура Петра и Февронии будет сделана из бронзы, его высота составит 2 м. По информации Челябинской митрополии, деньги на проект направляют меценаты.
«Это тихое место между храмом и ледовой ареной “Трактор” как нельзя лучше подходит для прогулок всей семьей. В новостройках на северо-западе живет много молодежи, поэтому пустовать место точно не будет», — выразили уверенность представители духовенства.
Христорождественский храм строят в Челябинске с 2014 года. Новый кафедральный собор будет самой большой православной церковью региона. В конце февраля туда привезли первые иконы. Собор сможет вместить одновременно до 3500 прихожан: 3000 человек в основном храме Рождества Христова и 500 — в нижнем.