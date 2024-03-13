Скоростную магистраль Москва — Нижний Новгород могут построить к 2031 году

По его словам, в 2028 году планируется запустить высокоскоростную магистраль Москва — Петербург, к 2031 году могут открыть ВСМ до Нижнего Новгорода, а на 2032—2036 годы намечено строительство участка от столицы Приволжья до Казани.
— Необходимо решить вопрос создания отечественного высокоскоростного электропоезда с эксплуатационной скоростью до 360 км/ч, — подчеркнул Юрий Станкевич.
Ранее сообщалось, что строительством высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Нижний Новгород, займутся только после создания ВСМ-1 до Санкт-Петербурга. Сейчас ведется работа над финансово-экономической и организационно-правовой частью проекта ВСМ-1.