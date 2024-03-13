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Скоростную магистраль Москва — Нижний Новгород могут построить к 2031 году

В 2028 году планируется запустить магистраль Москва — Петербург.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород запланировано на 2028—2031 годы, сообщил депутат Госдумы Юрий Станкевич по итогам встречи с руководством РЖД.

По его словам, в 2028 году планируется запустить высокоскоростную магистраль Москва — Петербург, к 2031 году могут открыть ВСМ до Нижнего Новгорода, а на 2032—2036 годы намечено строительство участка от столицы Приволжья до Казани.

— Необходимо решить вопрос создания отечественного высокоскоростного электропоезда с эксплуатационной скоростью до 360 км/ч, — подчеркнул Юрий Станкевич.

Ранее сообщалось, что строительством высокоскоростной магистрали, которая пройдет через Нижний Новгород, займутся только после создания ВСМ-1 до Санкт-Петербурга. Сейчас ведется работа над финансово-экономической и организационно-правовой частью проекта ВСМ-1.

строительство