Кому положена социальная газификация и что в нее входит?

«В рамках социальной газификации гражданин не несет расходов на подведение газа к границам его участка, но внутридомовые расходы и работы на территории участка приходится оплачивать самостоятельно, — напоминает эксперт. — От границ участка до дома нужно проложить трубу и подключить ее к внутридомовому оборудованию. Для этого сначала делается проект, обойдется он не менее чем в 15 тыс. руб. Далее нужно оплатить выполнение работ в соответствии с проектом. Расчет стоимости всегда индивидуальный, примерная цена прокладки по участку одного метра пластиковой трубы составляет 4−5 тыс. руб. Соединение с железной внутридомовой трубой оплачивается отдельно, как и установка газоанализатора и газового счетчика (сам прибор стоит примерно 15 тыс. руб.). Плиту, котел и прочие приборы нужно покупать самостоятельно, отдельно оплачивается врезка в основной газопровод (10−15 тыс. руб.), пуск газа и проверка на утечки».