Кому положена социальная газификация и что в нее входит?

В действующей в России программе социальной газификации предусмотрен ряд категорий граждан, которые могут получить субсидии на подключение своего дома к газоснабжению. Эксперт Финуниверситета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков специально для aif.ru объяснил, кто может получить поддержку и на какие цели ее можно потратить.
«В рамках социальной газификации гражданин не несет расходов на подведение газа к границам его участка, но внутридомовые расходы и работы на территории участка приходится оплачивать самостоятельно, — напоминает эксперт. — От границ участка до дома нужно проложить трубу и подключить ее к внутридомовому оборудованию. Для этого сначала делается проект, обойдется он не менее чем в 15 тыс. руб. Далее нужно оплатить выполнение работ в соответствии с проектом. Расчет стоимости всегда индивидуальный, примерная цена прокладки по участку одного метра пластиковой трубы составляет 4−5 тыс. руб. Соединение с железной внутридомовой трубой оплачивается отдельно, как и установка газоанализатора и газового счетчика (сам прибор стоит примерно 15 тыс. руб.). Плиту, котел и прочие приборы нужно покупать самостоятельно, отдельно оплачивается врезка в основной газопровод (10−15 тыс. руб.), пуск газа и проверка на утечки».
Все вместе выливается в достаточно крупную сумму. Она сильно разнится в зависимости от региона, но в любом случае исчисляется сотнями тысяч рублей. Именно на эти расходы государство выдает субсидии некоторым категориям граждан. В них входят ветераны ВОВ, участники и инвалиды боевых действий, члены семей погибших и умерших участников и инвалидов ВОВ, инвалидов и ветеранов боевых действий, многодетные семьи и малоимущие граждане. Размер разовой субсидии составляет минимум 100 тыс. руб., но с учетом региональных надбавок сумма может быть больше.
«Субсидии для льготных категорий граждан вряд ли полностью покроют все расходы на газификацию дома, но оказать существенную поддержку эти выплаты, безусловно, могут, с их помощью финансовая нагрузка на людей, желающих провести голубое топливо в дом, будет значительно меньше», — заключил Юшков.