На Дону отменили вводившийся из-за плохой погоды режим повышенной готовности

Как сказано в сообщении, последствия неблагоприятной погоды, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности, устранены.



Режим действовал с 11 февраля в Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.



Кристина Федичкина.