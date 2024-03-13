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На Дону отменили вводившийся из-за плохой погоды режим повышенной готовности

В 23 муниципалитетах Ростовской области отменен режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 15% 756 мм рт. ст. +18°

Как сказано в сообщении, последствия неблагоприятной погоды, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности, устранены.

Режим действовал с 11 февраля в Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

Кристина Федичкина.