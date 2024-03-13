Нижегородцы в поисках работы стали чаще пропадать после собеседований

Отметим, что гостингом именуют ситуации, когда соискатель успешно прошел собеседование, но не пришел на работу в первый рабочий день. Такие случаи выросли с 5,6% от общего числа несостоявшихся трудоустройств в 2022 году до 12,9% в 2023-м.