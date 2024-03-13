Нижегородцы в поисках работы стали чаще пропадать после собеседований

Случаи гостинга выросли в Нижегородской области более чем в два раза за минувший год, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе компании HeadHunter.
Отметим, что гостингом именуют ситуации, когда соискатель успешно прошел собеседование, но не пришел на работу в первый рабочий день. Такие случаи выросли с 5,6% от общего числа несостоявшихся трудоустройств в 2022 году до 12,9% в 2023-м.
Гостинг среди рабочего персонала наиболее распространен среди автослесарей (35,8%), токарей (27,3%) и водителей (20,1%). Кстати, среди узких специалистов гостинг практикуют тестировщики (28,3%), фармацевты (20,3%) и страховые агенты (19,8%).
Ранее стали известны сферы с наибольшим спросом на работников в Нижегородской области.