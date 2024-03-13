Гонорар Розы Рымбаевой и Кайрата Нуртаса назвали в акимате Павлодара

Празднование Наурыза в 2024 году в Павлодаре вновь решили провести на центральной площади. Несколько лет подряд организовывали площадки с концертами в разных микрорайонах города. Сейчас же ведут подготовку к проведению мероприятия на привычном для многих жителей месте. Планируют культмассовые мероприятия, в том числе спортивные, выступление местных творческих коллективов.