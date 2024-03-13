Гонорар Розы Рымбаевой и Кайрата Нуртаса назвали в акимате Павлодара

Празднование Наурыза в 2024 году в Павлодаре вновь решили провести на центральной площади. Несколько лет подряд организовывали площадки с концертами в разных микрорайонах города. Сейчас же ведут подготовку к проведению мероприятия на привычном для многих жителей месте. Планируют культмассовые мероприятия, в том числе спортивные, выступление местных творческих коллективов.
Петь для павлодарцев будут Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас, на которых потратили больше всего денег, выделенных на праздник.
«Основная сумма празднования ушла, конечно, на наших звезд. Мы понимаем, что и Роза Рымбаева, и Кайрат Нуртас — это достаточно затратные звезды. Общий гонорар составляет около 10 миллионов».
В акимате отметили, что раздачи бесплатных угощений не будет, но площадки с продажей национальных блюд организуют. Связано это с тем, что многие в данный момент постятся, и в месяц Рамазан подразумевается повсеместный отказ от еды и питья.
тНапомним, в 2023 году Минкультуры разработало поправки в нормы финансирования государственных концертов и мероприятий. В документе, опубликованном на портале «Открытых НПА», были названы примерные гонорары ряда артистов.
Отмечалось, что на проведение праздничных мероприятий и торжественных концертов, посвященных национальным и государственным праздникам, на стоимость услуг влияют статус и авторитет артистов, а также высокий уровень исполнительского мастерства и время репетиционных периодов. Так, гонорар Розы Рымбаевой указывался в 5 млн тенге.