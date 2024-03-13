Омская область перестала быть лидером по коронавирусу

За неделю с 4 по 10 марта в Омской области заболело коронавирусом 172 человека. Выздоровело при этом 175, а ни одного смертельного случая не было зафиксировано. Об этом говорят данные федерального оперштаба.
На прошлой неделе наш регион занимал первое место в СФО по количеству заболевших — 218 человек. Теперь же наш результат — третий, а лидерами по количеству выявленных случаев заболевания стали Иркутская (237) и Новосибирская (181) области.
Отметим, что в нашем регионе уже несколько недель количество выздоровевших превышает количество заболевших.