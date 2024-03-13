Самарский врач Никаноров дал советы по подготовке к беременности

По словам медика, важно регулярно проходить обследования и осмотры, чтобы выявить возможные заболевания и начать лечение до начала беременности. Специалист рекомендует за три месяца до зачатия начать прием витаминов для беременных, а также исключить из своей жизни табак и алкоголь.