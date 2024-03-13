Самарский врач Никаноров дал советы по подготовке к беременности

Заведующий родильным домом Самарской городской больницы № 10, кандидат медицинских наук Владимир Никаноров поделился простыми и важными правилами для будущих мама. Они помогут подготовиться к здоровой беременности.
— Беременность — особый период в жизни каждой женщины, который требует особого внимания к здоровью как будущей мамы, так и ребенка, — отметил врач.
По словам медика, важно регулярно проходить обследования и осмотры, чтобы выявить возможные заболевания и начать лечение до начала беременности. Специалист рекомендует за три месяца до зачатия начать прием витаминов для беременных, а также исключить из своей жизни табак и алкоголь.
Физическая активность, по словам врача, является важной частью подготовки к родам, которые могут пройти гораздо проще для женщин, регулярно занимавшихся спортом во время беременности. Йога, плавание и ходьба являются идеальными вариантами для женщин в положении.