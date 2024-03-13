В Воронеже ищут добровольцев для защиты птиц от браконьеров

Приближается 7 апреля, праздник Благовещения, когда по псевдо-православной традиции люди выпускают «на волю» птиц из клеток. Ради этой забавы ежегодно от рук браконьеров гибнут сотни диких птиц. И, как всегда, сотрудники и волонтеры центра охраны животных «Наша природа» готовятся противостоять нарушителям.
— В этом году праздник выпадает на воскресенье. А значит, на улицах будет больше воронежцев, которые не знают, что продажа лесных птиц в Благовещение — это незаконно и жестоко. И больше браконьеров, которые на это рассчитывают, — говорят в Центре.
Общественники просят воронежцев присоединиться к их команде и объявляют набор волонтеров, которые помогут пресекать нарушения и отслеживать места продаж пернатых.
— Задача — следить за территорией около храмов, куда приходят браконьеры с товаром, фиксировать нарушения (фото, видео), отправлять материалы нам или напрямую звонить в полицию, — рассказывают организаторы акции.
При этом не обязательно посвятить этой работе весь воскресный день. Можно дежурить посменно. Даже помощь в пару часов — хорошее подспорье общественникам. А необходимыми инструкциями волонтеров обеспечат.
Желающие могут обращаться в сообщения группы или по телефону