В Воронеже ищут добровольцев для защиты птиц от браконьеров

— В этом году праздник выпадает на воскресенье. А значит, на улицах будет больше воронежцев, которые не знают, что продажа лесных птиц в Благовещение — это незаконно и жестоко. И больше браконьеров, которые на это рассчитывают, — говорят в Центре.