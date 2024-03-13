В «Москва-Сити» установили самую высокую масленичную бабу России

До конца маслиничной недели посетители могут не только сфотографироваться с кукольной хозяйкой Масленицы, но и окунуться в атмосферу праздничных традиций: гостей ждут тематические представления, мастер-классы по созданию оберегов, соревнования под частушки и веселые танцы.
«Всю неделю гостей смотровой площадки ждут весёлые масленичные гуляния в лучших традициях культурного наследия нашей страны», — отметил гендиректор PANORAMA360 Артур Шакарян.
Кроме того, в выходные, 16 и 17 марта, горожан приглашают на дегустацию блинов.
Смотровая площадка PANORAMA360 расположена в башне «Федерация» делового комплекса «Москва-Сити». Развлекательная программа входит в стоимость билета.