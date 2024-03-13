В «Москва-Сити» установили самую высокую масленичную бабу России

До конца маслиничной недели посетители могут не только сфотографироваться с кукольной хозяйкой Масленицы, но и окунуться в атмосферу праздничных традиций: гостей ждут тематические представления, мастер-классы по созданию оберегов, соревнования под частушки и веселые танцы.