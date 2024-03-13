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В «Москва-Сити» установили самую высокую масленичную бабу России

Жители столицы смогут отпраздновать Масленицу в «Москва-Сити». Специально к празднику на смотровой площадке PANORAMA360 установили масленичную бабу высотой 3,5 метра — кукла стала самой высокой в стране.
Источник: Агентство «Москва»

До конца маслиничной недели посетители могут не только сфотографироваться с кукольной хозяйкой Масленицы, но и окунуться в атмосферу праздничных традиций: гостей ждут тематические представления, мастер-классы по созданию оберегов, соревнования под частушки и веселые танцы.

«Всю неделю гостей смотровой площадки ждут весёлые масленичные гуляния в лучших традициях культурного наследия нашей страны», — отметил гендиректор PANORAMA360 Артур Шакарян.

Кроме того, в выходные, 16 и 17 марта, горожан приглашают на дегустацию блинов.

Смотровая площадка PANORAMA360 расположена в башне «Федерация» делового комплекса «Москва-Сити». Развлекательная программа входит в стоимость билета.

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