Мэр: «В Воронеже планируем отремонтировать порядка 75 тысяч кв. м дорог»

В Воронеже специалисты продолжают ямочный ремонт дорог, разбитых за трудную зиму. Дефекты пока устраняют литым асфальтобетоном, но как только погода даст возможность — перейдут на горячий. И сразу же начнут ремонт улиц большими «картами». В 2023 году на эти цели направят порядка 100 млн рублей. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин 13 марта в своем телегам-канале.
Глава города согласился, что нарекания воронежцев по поводу разбитых после зимы дорог — справедливые. Состояние многих магистралей оставляет желать лучшего. Добавили проблем и температурные «качели», когда талая вода то превращалась в лед, то снова приходила в жидкое состояние.
Вадим Кстенин пояснил, что основательно многие дороги в Воронеже ремонтировали более 5−7 лет назад. Они изрядно износились, а гарантийные обязательства подрядчиков по многим улицам истекли.
— Будем системно исправлять ситуацию: восстановление покрытия — одна из важнейших наших задач сегодня, — заверил мэр.
На ремонт дорог большими «картами» в этом году направят почти 100 млн рублей. Уже завершились торги на восстановление участков изношенных верхних слоев. Оно будет выполнено более чем на 100 объектах. Будет отремонтировано порядка 74 тысяч кв. м дорог. Чтобы решить задачу, градоначальник пообещал изыскать дополнительные средства.
— Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева в этом году сможем вновь начать цикл работ по сплошной замене покрытия наших улиц. Глава региона одобрил нам дополнительное финансирование на это в объеме более 673 млн рублей. Сейчас на основании своего мониторинга и обращений воронежцев сформировали перечень первоочередных дорог, где асфальтобетон будет обновлен полностью. Отремонтируем улицы 20-летия Октября, Матросова, Краснознаменную, Солнечную, проезд Разумова. К поиску подрядчиков приступим в самые сжатые сроки, чтобы быстрее начать такой комплексный ремонт, — подчеркнул Вадим Кстенин.
И пообещал последовательно наращивать темпы сплошной замены покрытия, чтобы максимально привести в нормативное состояние дороги и сформировать план на будущие годы.
В этом году также продолжится строительство дублера Московского проспекта. Будет получено финансирование на реализацию второго и третьего этапов. Вся необходимая документация уже подготовлена и есть положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время власти Воронежа приступят к поиску подрядчиков.