Мэр: «В Воронеже планируем отремонтировать порядка 75 тысяч кв. м дорог»

— Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева в этом году сможем вновь начать цикл работ по сплошной замене покрытия наших улиц. Глава региона одобрил нам дополнительное финансирование на это в объеме более 673 млн рублей. Сейчас на основании своего мониторинга и обращений воронежцев сформировали перечень первоочередных дорог, где асфальтобетон будет обновлен полностью. Отремонтируем улицы 20-летия Октября, Матросова, Краснознаменную, Солнечную, проезд Разумова. К поиску подрядчиков приступим в самые сжатые сроки, чтобы быстрее начать такой комплексный ремонт, — подчеркнул Вадим Кстенин.