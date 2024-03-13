Волгоградцы смогут взобраться на шестиметровый столб ради приза

Как сообщает дирекция Комсомольского парка, 17 марта с 12.00 до 18.30 волгоградцев ожидают концерт, хороводы, мастер-классы, плетение оберегов и традиционная масленичная забава. Смелые горожане смогут рискнуть и попробовать взобраться на шестиметровый столб с помощью только рук и ног ради призов.