Волгоградцы смогут взобраться на шестиметровый столб ради приза

Как сообщает дирекция Комсомольского парка, 17 марта с 12.00 до 18.30 волгоградцев ожидают концерт, хороводы, мастер-классы, плетение оберегов и традиционная масленичная забава. Смелые горожане смогут рискнуть и попробовать взобраться на шестиметровый столб с помощью только рук и ног ради призов.
Кроме того, каждый час всех присутствующих пообещали кормить бесплатно блинами.
Также около столба состоятся и другие традиционные забавы — перетягивание каната, сшибки «стенка на стенку», «сам на сам» и гиревый чемпионат.
Помимо этого, в 17.15 состоится сказочное представление, посвященное проводам зимы. Завершится мероприятие финальным фаер-шоу.