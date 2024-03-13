Крымчане смогут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2025 году

На голосование выставлены общественные пространства в семи городах республики: Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Красноперекопске, Керчи, Симферополе и Ялте. В Керчи можно выбрать из четырех территорий, а во всех остальных городах — из трех. В Симферополе для голосования доступны Детский парк, парк Шевченко и сквер Дыбенко.