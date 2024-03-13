Крымчане смогут выбрать территории, которые будут благоустроены в 2025 году

С 15 марта по 30 апреля жителям республики предстоит определить, какую общественно-значимую территорию, культурно или социально важный объект будут благоустраивать 2025 году.
На голосование выставлены общественные пространства в семи городах республики: Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Красноперекопске, Керчи, Симферополе и Ялте. В Керчи можно выбрать из четырех территорий, а во всех остальных городах — из трех. В Симферополе для голосования доступны Детский парк, парк Шевченко и сквер Дыбенко.
— Призываю всех крымчан принять участие в голосовании и сделать наши общественные территории еще лучше и красочнее, — сказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Андрей Клищевский в прямом эфире, организованном Центром управления регионом.