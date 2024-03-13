В четверг в центре Симферополя будут перекрывать движение

В четверг, 14 марта, в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Долгоруковской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Улицу Долгоруковскую перекроют в половину восьмого утра. Ограничения будут действовать на участке от Жуковского до Желябова. Такие меры связаны с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что ограничения будут действовать до полуночи.
— Возможны перебои с электроснабжением, — говорится в сообщении.
В симферопольской администрации призвали жителей и гостей крымской столицы заранее планировать маршрут по городу.