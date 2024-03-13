Выше нормы впервые за 90 лет: аномальное количество осадков убило надежды на раннюю весну в Самаре, но это к лучшему

В Самарской области снег этой зимой побил все рекорды. За год в регионе выпало такое количество осадков, которого не регистрировали за всю историю наблюдений, начиная с 1933 года, — 339 мм. Об этом рассказал начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов во время пресс-конференции в «КП-Самара», посвященной предстоящему паводку.
Весна придет нескоро
Всего в Самарской области наблюдения проводятся на 15 речных и пяти озерных постах Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Как рассказал синоптик, на половодье оказывает влияние множество факторов — это осеннее увлажнение почвы, количество дождей и снега. И все эти показатели в 2024 году оказались выше нормы.
Что касается вскрытия льда на малых реках, то оно ожидается в конце второй декады апреля. На Куйбышевском водохранилище лед вскроется только в конце апреля — начале мая. А на Саратовском — только в третьей декаде апреля.
— Мы составили прогноз — максимальный уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Он составит от 55 до 240 см. При резком потеплении на большинстве рек уровень воды поднимется и подтопит населенные пункты, — подчеркнул Айдар Мингазов.
Готовность к худшему, надежда — на лучшее
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области — начальник управления гражданской обороны и защиты населения Алексей Крючков рассказал, на сколько службы готовы к паводку.
Так, в соответствии с прогнозом, подтопление угрожает 71 населенному пункту в 16 районах. Среди них: Кинель, Алексеевский, Борский, Волжский, Елховский, Кинельский, Камышлинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноярский, Красноармейский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский и Хворостянский районы. Как раз по ним проходят малые реки.
— Также рискуют попасть под подтопление от таяния снега села Тимофеевка, Нижнее Санчелеево, Мусорка, Ташелка, Выселки, Ягодное. Эта информация доведена до органов местного самоуправления. Но это наихудший сценарий развития половодья, к которому мы готовы, — заверил Алексей Крючков.
Паниковать не надо
Ежегодно в регионе подтапливаются так называемые низководные мосты. В этом году прогнозируется подтопление девяти таких мостов. Это мосты в Пестравском и Кинель-Черкасском районах, три моста в Большеглушицком, четыре — в Красноярском.
— Пугаться не надо. Мосты спроектированы специально таким образом, чтобы они могли погружаться в воду. В Кинель-Черкасском и Большеглушицком районах отсутствуют объездные пути. Для людей будет организована лодочная переправа, — отметил представитель регуправления МЧС.
Водомерные посты и пункты размещения
На малых реках во время паводка будут размещены водомерные посты МЧС. Они будут отслеживать уровень воды. Всего в случае чрезвычайной ситуации планируется задействовать более 9 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Специалисты уверены: этого достаточно, чтобы справиться со стихией.
— Будет развернуто более ста пунктов временного размещения людей, пострадавших от большой воды. На смартфоны будут обязательно приходить оповещения от МЧС, если ситуация будет накаляться и придется эвакуироваться. В пунктах размещения будут созданы все условия для временного размещения: организовано горячее питание, спальные места, — рассказал Алексей Крючков.
Сотрудники МЧС рекомендовали жителям следить за оповещениями о чрезвычайных ситуациях. Они приходят заблаговременно, главное, чтобы на телефоне была указана геолокация. А чтобы быть готовым к любой ситуации, лучше установить приложение МЧС (на Android, на IOS).
Паводок пройдет постепенно
Жителей региона волнует вопрос — не повторится ли ситуация, как в марте 2023, когда паводок принес немало неприятностей. Резкое потепление привело к тому, что область буквально поплыла от паводковых вод — десятки домов и приусадебных участков были затоплены. Специалисты уверены, что этой весной опасности удастся избежать.
— В ближайшее время потепления не будет. Так, до 20 марта в регионе сохранятся минусовые температуры ночью. Местами до минус 16 градусов. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов. Если такие условия сохранятся дольше, мы избежим резкого таяния снега. Половодье растянется по времени и не приведет к чрезвычайным ситуациям, — уверен Айдар Мингазов.
Поэтому, как бы нам уже не хотелось весны, нынешняя погода более благоприятна для сдерживания паводка.