Выше нормы впервые за 90 лет: аномальное количество осадков убило надежды на раннюю весну в Самаре, но это к лучшему

В Самарской области снег этой зимой побил все рекорды. За год в регионе выпало такое количество осадков, которого не регистрировали за всю историю наблюдений, начиная с 1933 года, — 339 мм. Об этом рассказал начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов во время пресс-конференции в «КП-Самара», посвященной предстоящему паводку.