Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 марта

АСТАНА
В 10.00 заседание Сената Парламента РК.
В 10.00 в Мажилисе состоится расширенное тематическое заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности на тему привлечения иностранных
инвестиций в экономику Казахстана.
В 10.00 пресс-конференция службы коммуникаций города Астаны. Тема: Всемирный день защиты прав потребителей: права ппотребителей и их защита.
В 11.00 пресс-конференция «Будущее отрасли управления отходами в Казахстане. Интеграция принципов ESG в практику предприятий». Место: отель Park Inn by
Radisson, пр. Сары-Арка, 8.
В 14.30 Пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Информация о прохождении паводкового периода в регионах».