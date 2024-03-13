Штормовой ветер до 72 км/ч ожидается в Ростовской области

Штормовой и сильный ветер ожидается в Ростовской области в период с 13 до 15 марта. Об этом жителей региона предупреждают синоптики.
Ветер, по прогнозу, будет восточным и юго-восточным. 13 и 14 числа в среднем около 8−13 м/с, иногда с порывами до 15−20 м/с или, как пишут некоторые СМИ, до 72 км/ч (это 20 м/с).
15 марта обещают 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Ночью по востоку региона ожидается 15−17 м/с.
Температура воздуха в указанные дни ночью будет варьироваться от −2 до +4, при прояснениях преимущественно по северу области будет до −7. Днем будет +2−7, местами до +10−11 градусов. В темное время суток и ночью возможна гололедица.