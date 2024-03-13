В Евпатории после реконструкции открыли набережную Терешковой

«Сегодня в Евпатории после реконструкции открывается набережная имени Терешковой. Работы были выполнены в рамках госпрограммы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя”, — написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, он осмотрел зону для променадов, берегозащитные сооружения и пляжные территории. На набережной появились детские площадки, новые лавочки, урны и фонари, светомузыкальный сухой фонтан, системы освещения и видеонаблюдения.
«Несмотря на все трудности субъективного характера, ситуацию исправили и завершили объект», — уточнил Аксенов.
Кроме того, по его информации, планируется участие Евпатории в федеральном проекте под эгидой президента Владимира Путина «Пять морей». На средства инвесторов и при поддержке федерального центра реконструируют и благоустроят для летнего отдыха пляжную и прибрежную зоны протяженностью около 11,7 км.
Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км и искусственных рифов на глубине 3,5−4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
До того, как на Крым в ноябре прошлого года обрушился сильнейший шторм, работы на набережной планировалось закончить к 15 декабря 2023 года. После этого сроки открытия перенесли на январь текущего года.