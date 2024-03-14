«Приоритет-2030»: какие меры поддержки работников учебных заведений предложил Путин

Президент России Владимир Путин 29 февраля 2024 года выступил с посланием к Федеральному собранию. В послании прозвучали, в том числе, инициативы по повышению доступности высшего образования, внедрению цифровых технологий, а также созданию новой модели партнерства бизнеса и образовательных организаций. Ряд идей и решений, озвученных президентом, были выдвинуты преподавателями, воспитателями, родителями и студентами на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России.
Что будет сделано для повышения качества образования в России?
Развитие центров науки и образования по всей стране. До 2030 года построят 25 университетских кампусов. Также президент анонсировал строительство не менее 40 студенческих городков в России, на эти цели будет выделено около 400 миллиардов рублей. В кампусах будут «предусмотрены все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей».
Развитие инфраструктуры начального и среднего образования. До 2030 года во всех федеральных округах откроется 12 образовательных школ лидерского уровня. Строительство начнется в 2024 году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. На капитальный ремонт детских садов и школ дополнительно выделяются более 400 миллиардов рублей. Всего за 6 лет отремонтируют 18,5 тысяч школ. Не менее 150 школ и более 100 детских садов построят за счет федеральных ресурсов в городах наиболее остро стоит вопрос переполнения образовательных учреждений.
«Приоритет-2030». Программа грантовой поддержки вузов, которые стремятся к развитию, продлена еще на шесть лет, на реализацию будет выделено дополнительно порядка 190 млрд. руб. Эффективность вузов-участников программы будут оценивать следующим критериям: создание технологических проектов с регионами, отраслями экономики и социальной сферы, создание инновационных компаний и стартапов, привлечение иностранных студентов. Работу всех вузов, университетов, колледжей, техникумов России будет оценивать по тому, насколько востребованы их выпускники, как растут их заработные платы.
Воспитание детей в школах. Президент предложил ввести федеральную выплату в 5 тыс. руб. в месяц с 1 сентября 2024 года для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Для школьных классных руководителей, кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года увеличат вдвое федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами — до 10 тысяч рублей. Также из федерального бюджета выделено более 9 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов.
Устранение несоответствия между учебной программой и вопросами на экзаменах. Президент поручил правительству совместно с педагогическим и родительским сообществами разобраться с проблемой разрыва между фактическими получаемыми знаниями и содержанием экзаменов. Решение этого вопроса нормализует учебный процесс, снизит дополнительные расходы родителей на репетиторов.
«Второй шанс» для школьников в случае неудачи на ЕГЭ. Владимир Путин выступил с инициативой предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по выбору. Рособрнадзор внесет поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена, чтобы у выпускников была возможность пересдачи до конца приемной кампании в вузы в этом году.
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отметил, что основой для проектов, нацеленных на развитие и укрепление страны стали «предложения граждан, их устремления и надежды». Форум «Сильные идеи для нового времени» ускоряет реализацию проектов для построения России «нового времени»: самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Подробнее о модернизации школ и вузов и развитии центров науки и образования на сайте странуменяютлюди.аси.рф.