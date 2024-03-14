«Приоритет-2030»: какие меры поддержки работников учебных заведений предложил Путин

Воспитание детей в школах. Президент предложил ввести федеральную выплату в 5 тыс. руб. в месяц с 1 сентября 2024 года для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Для школьных классных руководителей, кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек с 1 марта 2024 года увеличат вдвое федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами — до 10 тысяч рублей. Также из федерального бюджета выделено более 9 миллиардов рублей на обновление инфраструктуры педагогических вузов.