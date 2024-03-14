Гастрономический «Фиштиваль» в Зеленоградске перенесут на новое место

Гастрономический праздник «Фиштиваль» пройдёт на Музейной аллее в Зеленоградске. Мероприятие состоится с 27 апреля по 1 мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в объединении Kaliningrad Street Food.
Новое место располагается на западном пляже Зеленоградска. «К сожалению, на бывшей площадке нам просто перестало хватать места. Поэтому новое расположение идеально воплотило все наши главные требования: места здесь больше, а море ещё ближе», — сообщили организаторы.
В 2022 году «Фиштиваль» получил гран-при Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма. Ежегодно он собирает около 60 тысяч посетителей и примерно полсотни проектов-участников. Подать заявку можно на сайте fishtival.ru.
В 2023-м гастрономический фестиваль проходил в Зеленоградске с 28 апреля по 1 мая. Организаторы обустроили на аллее Дружбы маркет с уличной едой, сувенирами и изделиями местных мастеров, площадку для любителей водных видов спорта и развлекательные зоны для детей и взрослых.
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