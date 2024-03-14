Гастрономический «Фиштиваль» в Зеленоградске перенесут на новое место

В 2023-м гастрономический фестиваль проходил в Зеленоградске с 28 апреля по 1 мая. Организаторы обустроили на аллее Дружбы маркет с уличной едой, сувенирами и изделиями местных мастеров, площадку для любителей водных видов спорта и развлекательные зоны для детей и взрослых.