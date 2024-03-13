Метели и туманы: какой будет погода в Казахстане 14 марта

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Синоптики ожидают сильные осадки в виде дождя и снега 14 марта в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях.
По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке и в центре низовая метель.
На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем в южной половине Казахстана до 5−13 градусов тепла, в северной половине до 0−5 градусов тепла.
Штормовые предупреждения
На севере, востоке, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге области 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения в Иргизском, Байганинском и Шалкарском районах.
Во второй половине дня на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области гололед, туман. Ветер северо-западный, днем на востоке, в центре области порывы 17−22 м/с.
В связи с ожидаемыми сильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
На западе, севере, центре Атырауской области ожидаются туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15−20 м/с. В связи с повышением температурного фона в области (Кызылкогинский, Жылыойский районы) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, юге области 15−20 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.
В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20, в районе Алакольских озер временами 23−28 м/с.
На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, западе области туман.
На западе, юге Костанайской области ожидается туман.
Днем на юге, западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на юге, западе, востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки, ночью в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный в горных районах области порывы 15−20 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 градуса мороза, днем 1−3 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 градусов мороза, днем 3−5 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 6−8 градусов мороза.