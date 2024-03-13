Метели и туманы: какой будет погода в Казахстане 14 марта

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман. В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения в Иргизском, Байганинском и Шалкарском районах.