Умер житель США, проживший более 70 лет в «железном легком»

Американец в возрасте шести лет перенес тяжелую форму полиомиелита, который поражает нервную систему человека. В результате осложнений его парализовало ниже шеи, в связи с чем он больше не мог дышать самостоятельно. Чтобы обеспечить выполнение функции дыхания, Александера поместили в аппарат искусственного дыхания «железное легкое» — металлическую капсулу с мотором, который последовательно нагнетает внутрь и выводит наружу воздух под давлением.