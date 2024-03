Умер житель США, проживший более 70 лет в «железном легком»

В 2020 году Александер написал книгу «Три минуты ради собаки: моя жизнь в “железном легком” (Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung). В процессе работы над рукописью он использовал разработанную его отцом специальную палку с ручкой на конце, которую он держал во рту и мог делать записи и печатать на клавиатуре.