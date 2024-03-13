Умер житель США, проживший более 70 лет в «железном легком»

Причина смерти не сообщается, однако указывается, что недавно он проходил лечение в условиях стационара после заражения COVID-19. Из больницы его выписали за несколько недель до смерти.
Американец в возрасте шести лет перенес тяжелую форму полиомиелита, который поражает нервную систему человека. В результате осложнений его парализовало ниже шеи, в связи с чем он больше не мог дышать самостоятельно. Чтобы обеспечить выполнение функции дыхания, Александера поместили в аппарат искусственного дыхания «железное легкое» — металлическую капсулу с мотором, который последовательно нагнетает внутрь и выводит наружу воздух под давлением.
Чтобы преодолеть ограничения, связанные с использованием громоздкого устройства, ему пришлось освоить специальную технику глоссофарингеального дыхания, при которой воздух поступает в легкие в результате его «проглатывания» с помощью языка. Когда мальчик научился дышать таким образом в течение трех минут, его терапевт подарила ему щенка.
Впоследствии Александер мог обходиться без «железного легкого» до нескольких часов, дыхание с помощью языка стало делом «мышечной памяти». Он получил высшее образование, окончив юридический факультет Техасского университета в городе Остин, после чего стал адвокатом, представляя интересы клиентов в том числе на очных слушаниях.
В 2020 году Александер написал книгу «Три минуты ради собаки: моя жизнь в “железном легком” (Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung). В процессе работы над рукописью он использовал разработанную его отцом специальную палку с ручкой на конце, которую он держал во рту и мог делать записи и печатать на клавиатуре.
Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, которое вызывается полиовирусом. Он поражает нервную систему, что может вызвать паралич и привести к летальному исходу. В 1988 году Всемирная ассамблея здравоохранения (высший орган Всемирной организации здравоохранения) выступила с призывом ликвидировать полиомиелит.